POL-NE: "Bauernproteste": Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlungslagen am Montag

Neuss (ots) - Am Donnerstag (04.01.), gegen 02:55 Uhr, parkte ein 47-jähriger Neusser an der Further Straße sein Auto und betrat eine Kneipe. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann einen schwankenden Gang aufwies und augenscheinlich alkoholisiert war. Nach einem Aufenthalt in der Kneipe verließ der Herr die Räumlichkeiten und begab sich erneut zu seinem Fahrzeug. ...

