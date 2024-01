Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Dachgeschosswohnung - Rauchmelder können Leben retten

Dormagen (ots)

Am Donnerstag Abend (04.01.) rückten Feuerwehr und Polizei gegen kurz vor 19:00 Uhr zur Straße "Auf der Hardt" in Nievenheim aus. In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war ein Zimmerbrand gemeldet worden.

Während sich die 58 Jahre alte Wohnungsinhaberin in der Küche aufgehalten hatte, war plötzlich der schrille Warnton eines Rauchmelders im Wohnzimmer zu hören. Die Frau bemerkte daraufhin offene Flammen auf dem Boden vor der Couch und verständigte den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern. Die Floriansjünger waren mit acht Fahrzeugen und 25 Mann zur Einsatzstelle angerückt.

In der Dachgeschosswohnung entstand nur geringer Sachschaden an der Einrichtung. Das Gebäude selbst wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen und alle Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Zudem hatten alle Bewohner das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen können.

Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Fest steht aber wohl, dass der Alarm des Rauchmelders Menschen vor weiterem Schaden bewahrt hat.

Experten vom Kriminalkommissariat 11 haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell