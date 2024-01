Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche und Einbruchsversuche im Kreisgebiet

Neuss / Dormagen / Kaarst (ots)

Im Neusser Stadtteil Weckhoven versuchten Unbekannte zwei Mal, in Häuser einzudringen. Am Donnerstag (4.1.), gegen 11:00 Uhr, bemerkten Bewohner eines Hauses auf der Bernhard-Lichtenberg-Straße, dass ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt und mit Hebelspuren versehen war, die Unbekannten hatten allerdings offensichtlich wieder von dem Objekt abgelassen. Auf der Weckhovener Straße verschafften sich Unbekannte am Donnerstag in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einer Hochparterrewohnung. Schubladen wurden durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. In der Zeit von Mittwoch (3.1.), 12:00 Uhr, auf Donnerstag, 09:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch auf dem Amselweg in Dormagen-Delhoven. Unbekannte gelangten über ein Garagendach in den Garten eines Hauses, hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Objekt. Es wurde komplett durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie Bargeld. In Delrath sind Unbekannte am Donnerstag zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr in ein Haus auf der Leckenhofstraße eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss an der Gartenseite verschafften sich die Tatverdächtigen Zutritt und durchwühlten verschiedene Räume. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. In Kaarst versuchten Unbekannte, auf der Jan-van-Werth-Straße zwischen Dienstag (2.1.), 19:00 Uhr und Mittwoch, 9:00 Uhr, in ein Haus einzudringen. Sowohl das Aufhebeln mehrerer Fenster als auch der Terrassentür misslangen, sodass die Tatverdächtigen vom Objekt abließen. In der Zeit von Freitag (29.12.), gegen 10:00 Uhr, und Donnerstag (4.10.), gegen 8:40 Uhr, drangen unbekannte Tatverdächtige in ein Haus auf dem Geranienweg ein. Sie kletterten auf den Balkon an der ersten Etage und hebelten die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertsachen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell