POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 12. Juni 2023, gegen 21:30 Uhr, ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Düsternortstraße in Delmenhorst leicht verletzt worden. Da unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht werden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr eine 45-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Düsternortstraße in Richtung Brendelweg. Sie bog nach links in die Straße "Am Stadion" ab, wo es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Delmenhorster kam, der den Kreuzungsbereich mit einem Fahrrad in Richtung Cramerstraße überquerte. Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Wer den Unfallhergang beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

