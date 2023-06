Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Zwei junge Personen wurden am Mittwoch, 14. Juni 2023, 00:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Delmenhorster mit einem Motorrad die Stedinger Landstraße in Richtung Delmenhorst. Ungefähr in Höhe vom Sandhauser Weg verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über das Motorrad. Der 21-Jährige und seine 16-jährige Mitfahrerin aus Ganderkesee stürzten vom Motorrad und erlitten schwere Verletzungen, sie waren aber ansprechbar. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut und anschließend mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro.

