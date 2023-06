Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Ich ficke Polizei": Aggressiver Mann greift Bundespolizisten an

Köln (ots)

Donnerstagabend (08. Juni) griff ein 24-jähriger Mann am Kölner Hauptbahnhof einen Bundespolizisten an und umklammerte seinen Hals. Vorausgegangen war eine Kontrolle, in welcher der Mann aggressiv und lautstark rief: "Ich ficke euch, ich ficke Deutschland, ich ficke Polizei!" Weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei kamen zur Unterstützung und nahmen den Aggressor mit zur Dienststelle - und anschließend fest.

Gestern gegen 22:15 Uhr randalierte ein Mann im Kölner Hauptbahnhof, belästigte Reisende und schlug seinen Kopf mehrfach gegen eine Wand. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei wollten den 24-Jährigen kontrollieren, welcher zunächst nicht auf die Ansprache der Beamten regierte. Mehr noch schrie er die Streife an und schlug mit seinen Armen ziellos um sich. Ein Bundespolizist hielt den Mann fest, woraufhin dieser mit einer Hand den Hals des Beamten ergriff und zudrückte. Weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei eilten zur Unterstützung und legten dem Aggressor Handfesseln an. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte der Mann die Beamtinnen und Beamten mehrfach anzuspucken. Die Polizeikräfte stellten die Identität des 24-jährigen Malier fest, sicherten Videoaufzeichnungen und fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichem Angriffs, Widerstands und gefährlicher Körperverletzung. Im Rahmen eines schnellen Verfahrens nahmen sie den Mann anschließend fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu.

