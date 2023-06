Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Montag, 12. Juni 2023, 11:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Mann aus Leverkusen mit einem Ford die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage wechselte er mit seinem Pkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier mit dem Sattelzug eines 30-Jährigen aus dem Kreis Coesfeld.

Am nicht mehr fahrbereiten Pkw entstanden Schäden in Höhe von 10.000 Euro. Am Sattelanhänger entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro.

