Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person auf der B212 in Stadland

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Montag, 12. Juni 2023, 05:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Stadland leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 30-jährige Mann aus Bremerhaven befuhr zur Unfallzeit mit einem VW die B212 in Richtung Brake. Dabei kam er mit dem Pkw aufgrund von Müdigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Schutzplanken, um anschließend in die rechten Schutzplanken zu geraten. Nach den Kollisionen kam der Pkw auf der Fahrbahn zum Stehen und blockierte hier den Überholfahrstreifen in Richtung Brake und den Fahrstreifen Nordenham.

Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der aber nicht mehr als 3.000 Euro betrug. Hohe Sachschäden entstanden außerdem an den Schutzplanken. Gegen den leicht verletzten 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell