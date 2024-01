Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher wird auf frischer Tat festgenommen

Neuss (ots)

Einen 42 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Neuss haben Polizeibeamte am Mittwoch (03.01.), gegen kurz vor 04:00 Uhr, an der Rheinstraße vorläufig festgenommen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie er zunächst an mehreren Autotüren rüttelte und schließlich die Seitenscheibe eines grauen Peugeot einschlug.

Polizeibeamte konnten den 42-Jährigen noch im Fahrzeug sitzend vorläufig festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann das Handschuhfach des Wagens und eine auf der Rücksitzbank liegende Handtasche nach Wertsachen durchsucht.

Der alkoholisierte Mann musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Ein Auto ist kein Safe. Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell