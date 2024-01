Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Grevenbroich

Neuss / Grevenbroich (ots)

Zwischen Montag (01.01.), 18:00 Uhr, und Dienstag (02.01.), 10:45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung an der Wehler Dorfstraße in Neuss ein. Die mutmaßlichen Einbrecher beschädigten die Terrassentür und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Hoistener Straße in Neuss kam es zwischen Samstag (30.12.), 12:00 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen gelangten nach ersten Erkenntnissen über ein Fenster in die Wohnung. Die Türen eines Schrankes waren geöffnet und die Unbekannten hatten Gegenstände vor die Eingangstür gestellt, sodass diese nicht geöffnet werden konnte. Auch hier ist es Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

An der Straße "Am Tolles" in Grevenbroich verschafften sich mutmaßliche Tatverdächtige von Samstag, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 10:40 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Wohnung. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Süßigkeiten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell