Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Neusser fährt Auto ohne Fahrerlaubnis und leistet Widerstand

Neuss (ots)

Am Donnerstag (04.01.), gegen 02:55 Uhr, parkte ein 47-jähriger Neusser an der Further Straße sein Auto und betrat eine Kneipe. Zeugen konnten beobachten, dass der Mann einen schwankenden Gang aufwies und augenscheinlich alkoholisiert war. Nach einem Aufenthalt in der Kneipe verließ der Herr die Räumlichkeiten und begab sich erneut zu seinem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Zeugen den Mann von einer Fahrt mit dem Pkw abzuhalten. Als dieser mit seinem Fahrzeug an den Zeugen vorbeifuhr, folgten sie ihm und alarmierten die Polizei. An der Ubierstraße stellte der 47-Jährige sein Fahrzeug ab und begab sich fußläufig in Richtung Plankstraße, wo einer der Zeugen versuchte, den Herrn aufzuhalten.

Der Mann verfügte nach ersten Ermittlungen über keine gültige Fahrerlaubnis.

Die eingesetzten Beamten brachten den Neusser zwecks Blutprobeentnahme und einer geplanten Ingewahrsamnahme zu einer Polizeiwache. Dabei wurde der Herr verbal aggressiv und leistete mehrfach Widerstand gegen die Polizeibeamten. Auf der Wache schien sich der Gesundheitszustand des Mannes zu verschlechtern und ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er nach Beendigung einer ärztlichen Untersuchung verlassen konnte.

Die Polizisten blieben unverletzt und dienstfähig.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Bereits ab 0,3 Promille drohen in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe

