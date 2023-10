Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: 17-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (26.10.2023) gegen 03:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die B9 von Bonn kommend in Fahrtrichtung Bad Godesberg. Auf Höhe des Helmut-Schmidt-Platzes soll ihn dann ein Pkw von rechts kommend geschnitten haben, während der Radfahrer die Fahrbahn bei Grünlicht zeigender Ampel überquert haben will. Dabei stürzte der 17-Jährige und verletzte sich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Passat oder einen Skoda Oktavia gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise zu dem Unfall bzw. zu dem flüchtigen Pkw nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

