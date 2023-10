Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn (ots)

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 17:31 Uhr, befuhr ein 23jähriger PKW-Fahrer die L163 aus Morenhoven kommend in Fahrtrichtung Dünstekoven. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Beide Pkw-Fahrer wurden zwecks weiterer Untersuchungen mit dem Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L163 für ca. 2 1/2 Stunden gesperrt. Wa

