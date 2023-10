Bonn (ots) - Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 17:31 Uhr, befuhr ein 23jähriger PKW-Fahrer die L163 aus Morenhoven kommend in Fahrtrichtung Dünstekoven. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Beide Pkw-Fahrer wurden zwecks weiterer Untersuchungen mit dem Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Beide PKW ...

mehr