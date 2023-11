LPI-NDH: Diebe im Hotel

Effelder (ots) - Leicht verletzt wurde ein 20 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 19.30 Uhr ereignete. Der Audi-Fahrer war auf der Straße zwischen Effelder und Großbartloff unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kollidierte der Pkw mit einer Gabionenwand. Sowohl an der Wand, als auch am Pkw entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

