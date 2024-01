Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Einbruch in Bürogebäude

Reutlingen (ots)

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Sickenhäuser Straße erlitten. Gegen 14.45 Uhr war dort eine 57 Jahre alte Nissan-Lenkerin von Degerschlacht herkommend in Richtung Römerschanze unterwegs. Zeitgleich hielt im Gegenverkehr ein Linienbus in der dortigen Haltestelle an. Unmittelbar hinter dem Bus scherte den derzeitigen Ermittlungen zufolge eine 47-Jährige auf einem Pedelec aus und wollte die Fahrbahn queren. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Pedelec-Lenkerin und dem Nissan, dessen Fahrerin noch versucht hatte, auszuweichen. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz erlitt die 47-Jährige schwere Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit insgesamt schätzungsweise 7.000 Euro an. (mr)

Filderstadt (ES): Ins Rutschen gekommen

Auf der spiegelglatten Fahrbahn der Arthur-B.-Modine-Straße (K 1225) sind am Montagabend zwei Autos ins Rutschen gekommen. Ein 47-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße von Bonlanden kommend in Richtung Aichtal unterwegs, als er im dortigen Kreisverkehr auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab, auf den Bordstein kam. Ein nachfolgender 31 Jahre alter Fahrer eines Mazda erkannte den Unfall, geriet jedoch beim Versuch zu bremsen ebenfalls ins Rutschen und krachte in den Mercedes. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Mazda nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Wendlingen (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Sturz verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher beim Sturz von seinem Fahrrad am Montagabend in Wendlingen erlitten. Der 16-Jährige war kurz vor 20 Uhr in der Unterboihinger Straße unterwegs. Seinen Angaben nach verbremste er sich und kam daraufhin auf dem vereisten Gehweg zu Fall. Beim Sturz verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. (ms)

Balingen (ZAK): Am Steuer eingeschlafen

Auf rund 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 32-Jährige am frühen Dienstagmorgen auf der B 463 verursacht hat. Die Frau war gegen 4.20 Uhr mit ihrem 4er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Albstadt unterwegs, als sie am Steuer einnickte und kurz vor Beginn der Abfahrt Frommern mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem sie dort einen Leitpfosten touchiert hatte und mehrere hundert Meter neben der Fahrbahn gefahren war, gelang es ihr, ihren Wagen zum Stehen zu bringen. Sie und ihre im Fond mitfahrende, zwei Jahre alte Tochter blieben zum Glück unverletzt. Der Führerschein der Frau wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Sie sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Hechingen (ZAK): Bei Glätte aufgefahren

Für einige Verkehrsbehinderungen hat ein Auffahrunfall auf der B 27 in Richtung Tübingen am Montagnachmittag gesorgt. Gegen 16.45 Uhr war dort ein 51-jähriger Opel-Lenker unterwegs und rutschte beim Abbremsen auf dem linken Fahrstreifen auf den Mitsubishi eines 24-Jährigen, der seinen Wagen verkehrsbedingt ebenfalls abgebremst hatte. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben zudem fahrtauglich. (mr)

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs ist es am Montagnachmittag in Hechingen gekommen. Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn von der Haigerlocher Straße in die Neue Rottenburger Straße, als in einer Rechtskurve das Heck des Fahrzeugs auf der glatten Fahrbahn nach links ausbrach. In der Folge kollidierte das Heck mit der Front eines entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall drehte sich der Rettungswagen und stieß noch mit einem ebenfalls entgegenkommenden BMW zusammen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 24.000 Euro. Der Skoda sowie der BMW waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Ins Heck gerutscht

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf glatter Fahrbahn hat sich am Montagnachmittag zwischen Trillfingen und Stetten ereignet. Eine 19-jährige BMW-Lenkerin war gegen 16.15 Uhr auf der K 7113 von Trillfingen herkommend unterwegs und krachte mit ihrem Wagen ins Heck eines VW, dessen 23 Jahre alte Lenkerin gerade auf die L 410 nach Rangendingen einfahren wollte. Beim Bremsmanöver war der BMW der Heranwachsenden zuvor ins Rutschen geraten. Der VW wurde durch den Auffahrunfall in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert, rutschte einen Hang hinunter und blieb schließlich auf der Seite liegen. Ersthelfer befreiten die Fahrerin über den Kofferraum aus dem Wagen. Sie wurde im Anschluss mit augenscheinlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. An den beiden Pkw dürfte jeweils ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): In Bürogebäude eingebrochen

Ein Bürogebäude in der Straße Neuer Weg in Ebingen ist am Wochenende zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Freitag, kurz vor Mitternacht, und Montag, 1.30 Uhr, gelangte der Täter gewaltsam über einen Lichtschacht in den Keller des Gebäudes und suchte im Inneren nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts Wertvolles entwendet. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

