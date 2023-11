Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit schwerem Gerät machten sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in Vehra zu schaffen. Die Diebe hatten die Scharniere der Abdeckung mit brachialer Gewalt geöffnet und waren so an den ersehnten Inhalt gelangt. Schnell steckten sie die Zigarettenpackungen und das Bargeld ein und verschwanden. Ein aufmerksamer Frühaufsteher entdeckte den beschädigten Automaten sowie die vereinzelt am Boden zurückgelassenen Zigarettenpackungen und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

