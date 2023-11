Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein 62-Jähriger am Mittwochmorgen in Erfurt. Der Senior hatte sein Fahrrad am Tag zuvor im Treppenhaus vor seiner Wohnungstür abgeschlossen zurückgelassen. Als der Mann seine Wohnung verließ, fehlte von dem Rad jede Spur. Ein Unbekannter hatte sich nachts unbemerkt Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und kurzerhand das Mountainbike gestohlen. Mit seiner Beute im Wert von knapp 1.000 Euro machte er sich schließlich aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell