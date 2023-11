Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Dienstagnachmittag auf einer Straße zwischen Andisleben und Dachwig. Ein 84-Jähriger war mit seiner 77-jährigen Beifahrerin in seinem VW Tiguan auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, als er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Er kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia. Durch den Aufprall überschlug sich dieser und kam auf dem Dach zum Liegen. Die beiden 22 und 42 Jahre alten Insassen des Skodas sowie der 84-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. (SE)

