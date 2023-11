LPI-EF: Fahrradfund: Umfangreiche Ermittlungen

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem Auto im Erfurter Süden. Unbemerkt hatte sich dieser mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite des Audis verewigt. Der Randalierer zerkratzte den Lack und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Dienstagabend bemerkte der Autobesitzer das Ergebnis der Zerstörungswut und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

