Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl; Auseinandersetzung; Pkw-Brand

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Diebstahl auf Großbaustelle

Wohl mehrere Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Montag, sieben Uhr, auf einer Großbaustelle im Bodelschwinghweg ihr Unwesen getrieben. Die Täter überwanden zunächst den das Areal umgebenden Bauzaun und brachen anschließend mehrere Stahltüren auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie diverse Werkzeuge sowie Kabel. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern sind die Beamten am Sonntagnachmittag in die Kusterdinger Straße gerufen worden. Gegen 16.45 Uhr war es am Ende des dortigen Tankstellenareals in Richtung des Radwegs zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 44 Jahren gekommen. Der Jüngere soll dabei auf seinen Kontrahenten eingetreten und diesem dabei schwere Verletzungen zugefügt haben. Der Rettungsdienst brachte den 44-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Tübingen gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen und dem genauen Hergang der Auseinandersetzungen aufgenommen. (rd)

Bisingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Wohl aufgrund eines technisches Defekts hat ein Auto am Montagmorgen, gegen 8.40 Uhr, auf der B 27 Feuer gefangen. Die Fahrerin des Ford, die in Richtung Hechingen unterwegs war, hatte zuvor auf Höhe von Bisingen angehalten und die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ein Zeuge hielt daraufhin ebenfalls an und bemerkte kurz darauf Rauch und Flammen im Bereich der Motorhaube. Der Ford brannte trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr im Motorraum komplett aus. Er musste später abgeschleppt werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Für die Dauer des Einsatzes war eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn erforderlich. Der Verkehr wurde in Steinhofen ausgeleitet. Kurz vor 9.30 Uhr war die linke Spur wieder befahrbar. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell