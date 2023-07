Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Baunatal von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Hagebuttenweg in Baunatal eingebrochen und haben einen Wandtresor erbeutet. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und dem gestrigen Donnerstag, 16:15 Uhr, ereignet. Die Täter waren über ein Kellerfenster in das Haus eingestiegen, das sie mit einem Hebelwerkzeug aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen. Mit einem Wandtresor, den sie in einem Zimmer im Keller gewaltsam aus der Verankerung rissen, ergriffen die Einbrecher anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Mittwoch oder Donnerstag im Wohngebiet rund um den Hagebuttenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell