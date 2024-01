Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Körperverletzungsdelikt

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Zwei Unfälle auf B 28

Zwei Auffahrunfälle haben sich am Dienstagnachmittag auf der B 28 bei Dettingen ereignet. Gegen 17.30 Uhr fuhr dort eine 23 Jahre alte Frau mit einem VW Transporter in Richtung Bad Urach und kollidierte mit dem Heck eines im stockenden Verkehr stehenden Peugeot einer 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Blechschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 8.000 Euro. Fast zeitgleich war ein Mann im Alter von 76 Jahren mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Er erkannte den Rückstau, der sich infolge des vorausgegangenen Unfalls in beide Richtungen gebildet hatte, offenbar zu spät und wich zur Verhinderung eines Auffahrunfalls nach links aus. In der Folge kam es zur teilweisen Frontalkollision mit dem entgegenkommenden VW eines 57-Jährigen, der seinerseits die Fahrzeugschlange überholte. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW um die eigene Achse. Beim Unfall erlitt der 76-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Der VW-Lenker musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 90.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. Im Zuge der Aufnahme der beiden Verkehrsunfälle war eine Vollsperrung der B 28 erforderlich. Kurz vor 20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei befahrbar. (mr)

Nürtingen (ES): Brand von Sauna

Ein technischer Defekt könnte die Ursache für den Brand an einer Sauna am Dienstagmittag gewesen sein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen zwölf Uhr zu dem Wohnhaus in der Schellingstraße aus, nachdem das Feuer gemeldet worden war. Zwei Bewohner wurden ersten Erkenntnissen zufolge durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. (mr)

Ostfildern (ES): Angegriffen und verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt nach einem Vorfall am Dienstagmittag in Nellingen. Gegen 13.40 Uhr sollen in der Straße In den Anlagen mehrere Minderjährige auf einen ihnen bekannten 14-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei soll unter anderem auch ein Schlagstock verwendet worden sein. Der 14-Jährige erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): In Leitplanke gekracht

Ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 28 bei Tübingen entstanden. Ein 54-Jähriger befuhr kurz nach 14.30 Uhr mit einem Nissan Micra die Bundesstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Reutlingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er am Ortsende von Tübingen die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanke. Im Anschluss drehte sich der Pkw und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Nissan wurde in Eigenregie abgeschleppt. (ms)

Kusterdingen (TÜ): Von Fahrbahn abgekommen

Zwei Autofahrende sind am Dienstagnachmittag auf der B 28 zwischen Tübingen und Reutlingen fast zeitgleich mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 16 Uhr verlor ein 44 Jahre alter Mann wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glattem Untergrund die Kontrolle über seinen Dacia und blieb mit diesem im Grünstreifen stehen. Der Schaden am Dacia beträgt circa 10.000 Euro. Ebenso erging es einer 26-jährigen Mercedes-Lenkerin. Auch sie geriet mit dem Pkw in den Straßengraben, wo sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Frau erlitt augenscheinlich leichte Verletzungen. Den Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf etwa 5.000 Euro. (mr)

Dormettingen (ZAK): Ins Rutschen gekommen

Leicht verletzt wurde ein 27-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen auf der Schulstraße mit seinem Transporter ins Rutschen gekommen war. Der Mann war gegen 4.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Schulstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Holgenwiesstraße abbiegen. Dabei verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Nachfolgend prallte der Sprinter zunächst frontal gegen einen Telefonverteilerkasten bevor er gegen eine Gartenmauer krachte und stehen blieb. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, die von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der geschätzte Sachschaden an dem Sprinter wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Verteilerkasten wird auf etwa 5.000 Euro, der Schaden an der Gartenmauer auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Zimmern / Schömberg (ZAK): Pkw nach Unfall in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag, gegen 13.45 Uhr, in die Feuerseestraße nach Schömberg gerufen worden. Dort war im Motorraum des Audi eines 25-Jährigen ein Brand ausgebrochen. Er stellte seinen Wagen daraufhin am Fahrbahnrand ab und wählte den Notruf. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen. Wie sich herausstellte, war der 25-Jährige mit seinem Audi zuvor auf der K7168 unterwegs. Dabei war der Pkw zwischen Gößlingen und Zimmern auf dem Schneematsch in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Koppelzaun beschädigt. Mit dem augenscheinlich leicht beschädigten Wagen wollte der 25-Jährige anschließend zu einem Angehörigen fahren, um den Unfall zu melden. Dabei geriet der Audi in Brand. Der Fahrer wurde von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Er blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. (rd)

