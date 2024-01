Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Pliezhausen, Unfall bei Schopfloch

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Kirchstraße in Dörnach ist am Mittwochabend eingebrochen worden. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Gebäudes. Beim Durchstöbern des Mobiliars fielen dem Einbrecher etwas Bargeld und Schmuck in die Hände. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Lenningen (ES): Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 32.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Schopfloch entstanden. Ein 68-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße von Neidlingen in Richtung Schopfloch unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor der Einmündung zur L1212 kam er wohl aufgrund von Unachtsamkeit mit dem Wagen nach rechts von der Straße ab und rutschte mehrere Meter über den Acker ehe der Mercedes die L1212 querte und schließlich daneben zum Stehen kam. Der 68-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell