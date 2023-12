Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sportverein

Gera (ots)

Gera: Einen Sportverein in der Straße des Bergmanns suchten in der Nacht von Dienstag (19.12.2023) zu Mittwoch (20.12.2023) bislang unbekannte Täter heim. Hierbei drangen sie gewaltsam in die Räumlichkeiten und durchwühlten mehrere Schränke. Mit aufgefundenem Münzgeld in bislang unbekannter Höhe gelang ihnen schließlich unerkannt die Flucht. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0332247/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell