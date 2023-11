Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch und Beleidigungen an der Grundschule in Melsbach

Melsbach (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Sachbeschädigung im Kellergeschoss der Grundschule in Melsbach. Insgesamt 12 Fensterscheiben und eine Glastür sind durch unbekannte Täter durch Kratzer und mit Steinschlägen beschädigt wurden. Auf einem Fenster wurde zudem eine Beleidigung geritzt. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im mittleren 4-stelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

