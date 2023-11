Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wiederholte Besprühung mit Hakenkreuzsymbolen

Scheuerfeld (ots)

An einer Warnbarke samt Beleuchtung in der Mittelstraße in Scheuerfeld wurden im Zeitraum 20.11.2023, 18:00 Uhr bis 21.11.2023, 07:59 Uhr mit weißer Farbe Hakenkreuze aufgemalt/aufgesprüht. Bei Anzeigenaufnahme waren diese Zeichen aufgrund der Wasserlöslichkeit der benutzten Farbe schon kaum noch erkennbar. Dies stellt bereits die vierte, gleichgelagerte Straftat im Ortsbereich Scheuerfeld innerhalb der letzten 3 Wochen dar. Die Polizei Betzdorf ermittelt in diesem Zusammenhang nicht nur aufgrund des Verdachts von -teilweise gemeinschädlichen- Sachbeschädigungen, sondern auch wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und weist abermals darauf hin, dass der oder die Täter mit empfindlichen Strafen zu rechnen haben. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

