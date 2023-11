Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand im Chemieraum des Gymnasiums Betzdorf

Betzdorf (ots)

Am Mo. 20.11.23 wird die Krimianlinspektion Betzdorf von der Schulleiterin des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen, darüber informiert, dass es am Wochenende in einem Chemie-Vorbereitungssaal gebrannt habe. Der Brand sei von alleine erloschen und erst am Montagmorgen entdeckt worden. Der Brand dürfte sich im Zeitraum Samstag ab 17:00 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr ereignet haben. Die Feuerwehr Betzdorf war am Montagmorgen zur Brandnachschau bereits vor Ort und hat u.a. Messungen in den Räumlichkeiten durchgeführt.

Am Samstag fand in der Schule ein 'Tag der offenen Tür' statt, u.a. wurden auch Experimente vorgeführt.

Bei den ersten Brandermittlungen konnte ein Mülleimer als mutmaßliche Ausbruchsstelle lokalisiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Durch den Brand, welcher aufgrund Sauerstoffmangels von alleine erloschen sein dürfte, wurden der Chemie-Vorbereitungsraum sowie die rechts und links angrenzenden Räume vor allem durch die starke Rauchentwicklung beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens dürfte vermutlich im fünfstelligen Bereich anzusehen sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell