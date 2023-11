Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Daaden (ots)

Am 20.11.2023 kam es zwischen 08:00 und 08:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Betzdorfer Straße in Daaden zur Beschädigung eines geparkten PKW. Der verkehrsunfallbeteiligte, andere Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Verkehrsunfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

