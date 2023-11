POL-PDNR: PKW touchiert bislang noch unbekanntes Hindernis

Rheinbrohl, Hauptstraße (ots) - Am 20.11.2023 kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbrohl. Die Unfallverursacherin wollte von der Hauptstraße nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden PKW und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de ...

