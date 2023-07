POL-HAM: Pedelec-Fahrer nach Kollision mit Auto verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Am Mittwoch, den 12 Juli, kam es gegen 16.40 Uhr auf der Dortmunder Straße, in Höhe der Auffahrt zur Autobahn A1, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In Höhe einer Ampelanlage fuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW auf das Heck eines Audi auf. Der Audi wurde auf das Heck eines Renault geschoben, der von einer 67 -jährigen Frau gefahren ...

