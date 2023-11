Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliches Wendemanöver auf der Bundesstraße führt zu einem Beinahe - Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei

Rengsdorf (ots)

Am Dienstagmittag befanden sich Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus mit ihrem Funkstreifenwagen auf einer Einsatzfahrt zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 256, Höhe Rengsdorf, in Fahrtrichtung Neuwied. Im Bereich des dortigen Tunnels wendete eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW Opel Astra und befuhr die Bundesstraße durch die gebildete Rettungsgasse in entgegengesetzte Richtung. Durch eine sofortige Gefahrenbremsung des Polizeibeamten konnte eine Kollision verhindert werden. Bei der Fahrzeugführerin dürfte es sich der Beschreibung zufolge um eine Frau im frühen Erwachsenenalter handeln. Das amtliche Kennzeichen und die Fahrzeughalterdaten sind bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich der beschuldigten Fahrzeugführerin dauern an.

Zeugen der gefährlichen Verkehrssituation werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

