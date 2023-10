Polizeidirektion Lübeck

Einladung zur Präventionsveranstaltung der Polizei zum Tag des Einbruchschutzes

Lübeck (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

mit der Zeitumstellung und der damit verbundenen, früher beginnenden Dämmerung, kann es auch zu einem saisonalen Anstieg der Wohnungseinbruchdiebstähle kommen.

Das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Lübeck sowie Beamte der Bezirkskriminalinspektion Lübeck nehmen dies zum Anlass, Interessierte in einer Informationsveranstaltung rund um das Thema Einbruchschutz (Wann, wo und wie wird eingebrochen? Wie kann ich mein Heim schützen? Welche Maßnahmen zur Sicherung des Eigentums sind staatlich gefördert? u.v.m) aufzuklären.

Hierzu möchten wir Sie am

Montag, den 30. Oktober 2023, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in das Behördenhaus (12. OG), Possehlstraße 4, in 23560 Lübeck

einladen. Im Anschluss an die Veranstaltung werden Ihnen die Referenten für O-Töne zur Verfügung stehen.

Über eine vorherige Anmeldung bis Freitag, den 27. Oktober 2023 bei der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer 0451-131 2006 oder per E-Mail an pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de wären wir dankbar.

