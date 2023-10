Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Kinder finden Autoschlüssel, aber zunächst nicht den Nutzer

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (15.10.2023) entdeckten drei Jungs in der Lübecker Grace-Hopper-Straße einen schwarzen Kleinwagen, bei dem der Zündschlüssel steckte und die Türen nicht verschlossen waren. Die Kids nahmen den Schlüssel an sich und versuchten, den Fahrzeughalter zu finden. Weil das nicht gelang, meldeten Sie sich bei der Polizei. Auch eine Anwohnerin bemerkte das Trio und verständigte den Notruf.

Kurz vor 16:00 Uhr waren die drei Jungs im Alter von 11 und 12 Jahren in der Grace-Hopper-Straße unterwegs, als sie einen schwarzen Kleinwagen entdeckten, bei dem der Schlüssel im Zündschloss steckte. Neugierig öffneten die Kids das Auto und fanden darin den Fahrzeugschein. Das Geschehen beobachtete eine aufmerksame Nachbarin und verständigte die Polizei. Was sie nicht mehr sah: Die Jungs gingen mit dem Schlüssel und dem Fahrzeugschein zur vermeintlichen Anschrift des Fahrzeughalters.

Weil sie Vor- und Nachnamen verwechselten, dachten sie zunächst, dass die Person nicht oder nicht mehr da wohnt und suchten die ganze Straße nach dem Namen ab. In der Zwischenzeit meldeten die pflichtbewussten Jungs sich auch bei der Polizei und gaben den Vorfall dort bekannt. Ein Streifenwagen des 4. Polizeireviers kam vorbei und half den "jungen Männern" bei der Suche nach dem Halter. Dabei stellten Sie den Irrtum des Namensdrehers fest.

So konnte an der zuvor schon von den Jungs aufgesuchten Adresse ein 30-jähriger Lübecker angetroffen und ihm der Schlüssel übergeben werden. Der Mann bedankte sich mehrfach bei ihnen und war glücklich über das umsichtige und richtige Verhalten der Buben. Auch von der Polizei gab es dafür ein dickes Lob. "Gut gemacht, Jungs!"

