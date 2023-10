Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Klimaaktivisten besprühen Audimax der Technischen Hochschule

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Montagmorgen (16.10.) war die Polizei an der Technischen Hochschule Lübeck eingesetzt, nachdem Klimaaktivisten die Fassade mit Farbe besprüht hatten. Zwei Personen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen vorläufig in Gewahrsam genommen.

Gegen 8:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Technischen Hochschule, dass die Fassade des Audimax mit Farbe besprüht worden sei. Durch die Einsatzkräfte der Lübecker Polizei bestätigte sich die Meldung. Der Haupteingang des Gebäudes war großflächig mit einer orangefarbenen Substanz überzogen worden.

Zwei Personen konnten mit der Aktion in Verbindung gebracht werden. Hierbei handelt es sich um zwei Männer aus Bayern im Alter von 20 und 29 Jahren, bei denen die Polizisten zwei Feuerlöscher auffanden, mit deren Hilfe die Farbe aufgetragen worden sein dürfte. Diese wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen erfolgte die Zuführung in das Lübecker Zentralgewahrsam. Nach einer Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die Beteiligten auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft entlassen. Beide Männer äußern sich zur Motivation ihres Vorgehens bislang nicht.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Ebenfalls ist noch nicht bekannt, um welchen Stoff es sich genau handelt.

Eine politisch motivierte Tat gilt als wahrscheinlich, weshalb das Landeskriminalamt Kiel wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell