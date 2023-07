Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gemeinsame Presseerklärung zum Blaulichttag vom 09.07.2023 in Boppard

Boppard (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 09.07.2023, veranstalteten die Feuerwehr Stadt Boppard, das DRK Rhein-Hunsrück Kreis, das THW OV Simmern/OV Koblenz, die DLRG Boppard und die Polizeiinspektion Boppard den "Blaulichttag" auf dem Markplatz und am Rheinufer in Boppard. Unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Jörg Haseneier und Polizeipräsident Karlheinz Maron beteiligten sich diese und viele weitere Organisationen wie das Wasser- und Schifffahrtsamt St. Goar, die Höhenretter, die Notfallseelsorge, die Stefan-Morsch-Stiftung, der Weiße Ring, Rettungsdrohne Rhein-Hunsrück e.V und die Senioren/Sicherheitsberater an dem Event. Die Veranstaltung hatte über den gesamten Tag verteilt trotz der hohen Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius ein hohes Besucheraufkommen und war aus Sicht der Organisatoren der "Blaulichtfamilie" ein voller Erfolg. Gleichzeitig kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Den Auftakt bildete ein Open-air-Blaulichtgottesdienst, den Pfarrer Dumont speziell den Einsatzkräften und deren Arbeit widmete. Im Anschluss konnten die Besucher den Nachmittag nutzen, um an über 60 Ständen und Programmpunkten einen Einblick in die Arbeit der Organisationen zu erlangen.

Sie konnten sich zu vielen Fachthemen informieren oder direkt von den Experten vor Ort beraten lassen. Viele ließen sich daher die Möglichkeit nicht entgehen, die Spezialgeräte aus nächster Nähe zu sehen bzw. anzufassen oder sich selbst an den aufgestellten Simulatoren und Aktivitätsständen in der Rolle der Uniformträger auszuprobieren.

Gerade die Kinder kamen auf ihre Kosten. So konnten z.B. etwa 150 Kinderkommissare "ausgebildet" werden. Unzählige Kinder erprobten sich am Feuerwehrschlauch und den anderen erfrischenden Wasserspielgeräten oder ließen sich beinahe echt aussehende Wunden und andere Motive schminken.

Das umfangreiche und spannende Aufgebot an themenbezogenen Ständen wurde nochmals durch die Vorführungen und Shows getoppt, in der die Blaulichtfamilie Szenarien aus ihrem Einsatzleben nachstellte. Durch das DRK wurde den Besuchern die praktische Arbeit am Patienten vorgeführt. Die DLRG und die Feuerwehr zeigten unter anderem eine eindrucksvolle, gemeinsame Rettungs- und Löschübung auf dem Rhein. Das Publikum konnte auf dem Marktplatz live das Löschen einer Fettexplosion verfolgen und das THW führte vor, wie man mit einem Brennschneider beinah spielend einen schweren Stahlträger durchschneiden kann. Die Polizei spielte eine Festnahmesituation aus einem Pkw nach und die Polizeidiensthunde lieferten eine Show zu ihren Einsatzsituationen auf vier Pfoten ab. Lediglich das Wetter machte kurz vor Ende des Veranstaltungstages einen Strich durch den vorgeplanten Ablauf. Gegen 17:00 Uhr musste der Blaulichttag aufgrund einer akuten Unwetterwarnung vorzeitig abgebrochen und alle Stände abgebaut werden. Aber auch hierbei zeigte sich, wie professionell man auf diese Lage reagiert und in den Echtbetrieb übergehen kann. Innerhalb kürzester Zeit war der Marktplatz und das Rheinufer geräumt und es kam zu keinen gefährlichen Situationen. Einen besonderen Dank möchten die Organisatoren den zahlreichen Helfern auch außerhalb der Organisationen ausdrücken, die sich trotz der Temperaturen freiwillig an Kinderschminken, Kuchentheke sowie Aufbau und Abbau oder durch anderes Einbringen beteiligten und so den Blaulichttag im dargebotenen Umfang überhaupt erst möglich machten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell