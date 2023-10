Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Kücknitz

Polizei sucht Eigentümer eines goldenen Fingerrings

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (11.10.) wurde gegen 12:00 Uhr im Stadtteil Kücknitz im dortigen LUV-Center ein goldener Fingerring auf dem Fußboden aufgefunden. Der Finder gab diesen am heutigen Tag bei der Polizeistation Kücknitz in amtliche Verwahrung. Hinweise auf die Besitzerin oder den Besitzer des Ringes konnten bisher nicht erlangt werden.

Wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümern des Fingerrings machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Kücknitz unter der Telefonnummer: 0451-131-7300 oder per E-Mail Kuecknitz.PSt@polizei.landsh.de dankend entgegen.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell