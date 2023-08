Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Scharbeutz

Schlägerei vor einer Kneipe in Scharbeutz - Mann kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Montag (31.07.) kam es in Scharbeutz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Beteiligter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verlor einen Finger. Die zunächst flüchtigen Tatverdächtigen konnten durch die eingesetzten Beamten gestellt werden.

Gegen 01:00 Uhr kam es in einer Kneipe im Bereich der Strandallee zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Die Polizei war mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die drei bislang bekannten 18-, 20- und 22-jährigen Tatverdächtigen in einer Kneipe zunächst verbal mit anderen Gästen und dem Personal aneinandergeraten.

Vor den Räumlichkeiten wurden die Streitigkeiten dann körperlich. Die jungen Männer schlugen und traten auf einen 48-jährigen Gast ein. Es wurden unter anderem auch Stühle geworfen. Ein zur Hilfe kommender 38-Jähriger wurde ebenfalls angegriffen.

Kurz vor dem Eintreffen der ersten Polizeibeamten flüchteten die drei mutmaßlichen Täter. Sie konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen später jedoch in Strandnähe gestellt werden. Zwei der Männer waren alkoholisiert. Ihnen wurden nach der Aufnahme des Sachverhalts und der Personalien Blutproben entnommen.

Einer der Tatverdächtigen zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Der Auslöser für den gewaltsamen Streit ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Der schwerverletzte 48-Jährige wurde währenddessen durch Ersthelfer und Polizeibeamte versorgt. Er kam unter Notarztbegleitung in ein umliegendes Krankenhaus. Aufgrund einer erheblichen Handverletzung musste dem Mann ein Finger abgenommen werden.

Die Kriminalpolizeistelle Eutin hat nun die Ermittlungen aufgenommen und führt ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

