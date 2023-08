Lübeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (30.07.) kam es in der Gemeinde Sereetz zu einem Verkehrsunfall, nachdem der Fahrer eines Mercedes Sprinter mit sieben geparkten PKW zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ostholsteiner alkoholisiert unterwegs war. Gegen 14:50 Uhr meldeten Zeugen über den Polizeinotruf einen Verkehrsunfall in der ...

