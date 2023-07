Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkene Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Warburg (ots)

Eine 51-jährige Frau aus Warburg befuhr mit ihrem Fahrrad die Diemelbrücke in Warburg, aus Richtung Altstadt kommend. Hinter Brücke wollte sie nach rechts auf den Radweg in Richtung Wormeln abbiegen. Hierzu musste sie am Fußgängerüberweg absteigen, um ihr Fahrrad an der dortigen Schranke vorbei zu schieben. Beim Absteigen stürzte sie und verletzte sich hierbei. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass die Radfahrerin stark alkoholisiert war. Ein Krankenwagen brachte die verletzte Radfahrerin ins Krankenhaus Warburg, wo nicht nur die leichten Verletzungen der Radfahrerin verarztet wurden, sondern die Polizei auch eine Blutprobe entnehmen ließ. Nach der "Behandlung" konnte die Frau das Krankenhaus wieder zu Fuß verlassen. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

