Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt i.H.

Kriminalpolizeistelle Neustadt i.H. unter neuer Leitung

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Mit Wirkung zum 1. August 2023 hat Kriminalhauptkommissar Olaf Schäfer die Leitung der Kriminalpolizeistelle Neustadt i.H. übernommen und trat damit die Nachfolge von Cathrin Frost an, die die Dienststelle sieben Jahre lang leitete und sich im nun beginnenden Ruhestand anderen Themenfeldern widmen wird.

Der 59-Jährige wird ab sofort die Verantwortung für fünfzehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen und sich gleichermaßen um die Kriminalitätsbekämpfung im Zuständigkeitsbereich kümmern.

Nach einer handwerklichen Berufsausbildung und sieben Dienstjahren beim damaligen Bundesgrenzschutz ist der Vater zweier Söhne seit dem Jahr 1993 Angehöriger der Landespolizei Schleswig-Holstein, dort zunächst bei der Schutzpolizei. Im Anschluss an sein Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Altenholz wechselte er 1998 zur Kriminalpolizei. Seine dienstliche Verwendung fand er seitdem bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck. Sechszehn Jahre lag der Schwerpunkt des Kriminalisten u. a. in der Bekämpfung von Sexualdelikten im Internet beim Kommissariat 11, bevor er sich als Vertreter des Kommissariats für Cyberkriminalität sowie als Leiter des Kommissariats 13, das Kfz.-Diebstähle, Raubdelikte und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen umfasst, bewährte.

Nach 25 Jahren in der Hansestadt Lübeck freut sich Olaf Schäfer auf die vielfältigen Aufgaben im kleinstädtischen Bereich und die bevorstehende Zeit in Neustadt i.H. Sein Nebenamt als Dozent an der FHVD, wo er angehende Polizistinnen und Polizisten unterrichtet, wird er trotz der neuen Herausforderungen weiter ausüben.

Seine Freizeit verbringt der neue Kriminalpolizeistellenleiter am liebsten mit seiner Familie. Zu seinen Hobbies zählen das Reisen, sportliche Aktivitäten, die Musik und das Interesse an alten Fahrzeugen.

Foto: Polizei freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell