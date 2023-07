Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Schwerer Kite-Unfall auf Fehmarn - Person kommt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (30.07.) geriet ein Kitesurfer im Bereich Gollendorf auf Fehmarn in eine Windböe und verunfallte. Der Schwerverletzte wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz nach 16:30 Uhr wurde die Polizei auf Fehmarn über einen verunfallten Kitesurfer informiert. Neben den Beamten waren auch Rettungskräfte und ein Notarzt im Einsatz.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 61-jährige Berliner gemeinsam mit seiner Ehefrau im Urlaub auf Fehmarn. Am Sonntagnachmittag ging er in der Nähe von Gollendorf zum Kitesurfen aufs Wasser.

Unmittelbar vor dem Unfall zog ein Unwetter mit Starkregen heran. Mutmaßlich von einer Windböe erfasst verunfallte der Mann und kam im Bereich von am Wassersaum liegenden Steinen auf. Umstehende Personen eilten dem nicht ansprechbaren Verletzten zur Hilfe und verständigten den Notruf.

Der Urlauber wurde anschließend durch einen Rettungshelikopter in ein Lübecker Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell