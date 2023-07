Lübeck (ots) - Am späten Mittwochabend (26.07.2023) griffen in Heiligenhafen zwei junge Männer eine Frau an und schlugen sie zu Boden. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und kam zu Hilfe. Gemeinsam mit zwei radfahrenden Urlaubern konnten die flüchtenden Täter schnell gefasst und später an die Polizei ...

