Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen

Frau zusammengeschlagen - Zeugen halten Täter fest

Lübeck (ots)

Am späten Mittwochabend (26.07.2023) griffen in Heiligenhafen zwei junge Männer eine Frau an und schlugen sie zu Boden. Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und kam zu Hilfe. Gemeinsam mit zwei radfahrenden Urlaubern konnten die flüchtenden Täter schnell gefasst und später an die Polizei übergeben werden.

Kurz vor 22:30 Uhr befand sich eine 43-jährige Frau aus Heiligenhafen zusammen mit ihrem 42-jährigen Begleiter im Bereich der Jachthafenpromenade. Hier kam es zu einem ersten Kontakt zu zwei 24 und 28 Jahre alten Männern aus Ostholstein. Die Frau und ihr Begleiter entfernten sich sodann, wurden aber von den beiden Männern verfolgt.

Auf Höhe der Schleuse am Steinwarder schlugen die beiden Ostholsteiner auf die 43-Jährige ein, sodass diese zu Boden ging. Ein 52-jähriger Mann aus Hamburg, der sich auf dem gegenüberliegenden Parkplatz befand, wurde auf die Situation aufmerksam und eilte zu Hilfe. Daraufhin flüchteten die Männer. Der Zeuge folgte den beiden und bekam dabei Unterstützung von zwei Radfahrern (16 und 48 aus Düsseldorf).

Die beiden Urlauber stellten sich den Schlägern in den Weg. Nach Ansprache durch den 52-jährigen Hamburger kamen die zwei Männer mit zurück zum Tatort. Dort wurden sie an die zwischenzeitlich alarmierte Polizei übergeben. Eine RTW-Besatzung untersuchte die 43-jährige Heiligenhafenerin, konnte aber schnell Entwarnung geben: keine ernsthaften Verletzungen.

Die beiden Angreifer machten keine Angaben zu ihrem Handeln, müssen sich jetzt aber in einem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell