Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Streifenwagen bei Unfall beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 10:45 Uhr und 15:50 Uhr einen, in Kirchheim am Neckar in der Hauptstraße in einer Parkbucht am Straßenrand, geparkten Streifenwagen der Polizei. Vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigte der Unbekannte das geparkte Einsatzfahrzeug und verursachte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Lenker unerlaubt vom Unfallort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell