Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ratekau

Mann soll mit Schere auf Lebensgefährtin eingestochen haben

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck.

In der Nacht zum heutigen Montag (16.10.2023) kam es in Pansdorf zwischen einer Frau und einem Mann zu einem verbalen Konflikt, der in eine gewaltsame Auseinandersetzung mündete. Schließlich soll der Mann mit einer Schere auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Sie kam in ein Krankenhaus und musste operiert werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 00:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Pansdorf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen einer 45-jährigen Frau und ihrem 50-jährigen Lebensgefährten am Abend zu einem Streit gekommen. Im Zuge dieses Streits soll der 50-Jährige immer aggressiver geworden sein und zu einer Schere gegriffen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im weiteren Verlauf zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau zwei Stichverletzungen am hinteren Oberkörper erlitt. Der Mann rief daraufhin einen Rettungswagen, der die Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Lübecker Krankenhaus brachte. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam.

Die drei gemeinsam in dem Haus lebenden Kinder im Alter von 9, 12 und 15 Jahren wurden in Absprache mit dem Jugendamt vorübergehend in die Obhut von Familienangehörigen der Verletzten gebracht.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

Nachfragen zu dieser gemeinsamen Medieninformation beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

