Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht

Lübeck (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.10.2023) wurden von mehreren Fahrzeugen auf den Parkplätzen MuK, Lastadie und an den Media-Docks die Kennzeichen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 22:20 Uhr zu insgesamt sieben Fällen, an denen von auf dem Parkplatz Lastadie und der MuK Lübeck geparkten Fahrzeugen eines oder beide Kennzeichen geklaut wurden. Etwa zum selben Zeitraum kam es zu drei weiteren derartiger Taten entlang der Straße An der Untertrave und am Schuppen 6. Betroffen sind verschiedene PKW und auch mindestens ein Wohnmobil, das auf dem Parkplatz P2 an der Lastadie abgestellt war.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern selbst, sowie zum Verbleib der Kennzeichen geben kann, wird gebeten sich mit dem Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers in Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1316145 oder per Email unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell