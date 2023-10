Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Betrunkener Passant greift Polizei an

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (17.10.2023) kam es im Ortsteil Petersdorf auf der Insel Fehmarn zu einem Angriff durch einen Passanten auf Polizeibeamte. Zuvor war der Mann an einem Supermarkt aufgefallen, weil er andere Kunden belästigte und bepöbelte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Platzverweis ausgesprochen.

Gegen 17:50 Uhr wurde ein Streifenwagen zu einem Supermarkt nach Petersdorf gerufen, nachdem ein 49-jähriger Insulaner dort Passanten angepöbelt und sie so belästigt hatte. Ein Marktmitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten wurden sofort von dem 49-Jährigen angesprochen. Als ihm der Grund für das polizeiliche Erscheinen mitgeteilt wurde, zeigte er sich uneinsichtig.

Der Fehmaraner wurde aufgefordert den Parkplatz zu verlassen. Nur widerwillig kam er der Aufforderung nach und ging dabei auf einen 39-jährigen Polizisten los. Seine 48-jährige Kollegin griff ein. Gemeinsam konnten die den Angreifer zu Boden bringen. Dabei kam es zu weiteren Schlag und Trittversuchen durch ihn gegen die die Polizistin und ihren Streifenpartner. Beide wurden dadurch leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der 49-Jährige beruhigt und zur Dienststelle gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an. Ein in diesem Zuge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,64 Promille. Der Ostholsteiner muss sich nun in einem Strafverfahren seiner Verantwortung stellen.

