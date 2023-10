Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Frau schwer verletzt - Polizei sucht Radfahrer nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Bereits am letzten Freitag (13.10.2023) kam es in der Beckergrube zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der Radfahrer fuhr die Frau an, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Als die Polizei hinzugerufen werden sollte, setzte der Mann sich vom Unfallort ab. Nun werden Zeugen und dieser Mann gesucht.

Gegen 10:35 Uhr des Freitagmorgens ging eine 86-jährige Urlauberin auf dem rechten Gehweg der Beckergrube in Richtung Innenstadt. Wegen des von den Dächern herunterrieselnden Regenwassers war sie äußerst weit links unterwegs. Kurz hinter der Einmündung der "Siebente Querstraße" kam ihr ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen, mit dem die Frau zusammenstieß. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich so schwer, dass ein längerer Krankenhausaufenthalt erforderlich sein wird.

Eine Passantin und eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in unmittelbarer Nähe wurden auf den Vorfall aufmerksam, halfen der Dame und nahmen sie mit in das Geschäft. Auch der Unfallverursacher befand sich kurz in dem Laden. Als jedoch die Polizei hinzugerufen wurde, entfernte der Mann sich unter dem Trubel der Aufregung in Richtung Willy-Brandt-Allee, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der Fahrradfahrer wird als sehr schmächtig und 1,65 m bis 1,70 m groß beschrieben. Er soll dunkle Oberbekleidung getragen und eine auffällige Zahnlücke unten rechts gehabt haben. Der Mann hatte schütteres bis fransiges Haar und wirkte ungepflegt, zudem solle er nach Atemalkohol gerochen haben und mit einer Bierdose in der Hand gefahren sein.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen, dem flüchtigen Radfahrer oder seinen Verbleib machen kann, aber auch der Radfahrer selbst, wird gebeten, sich mit dem Ermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Lübeck in Verbindung zu setzen. Zu erreichen ist die Dienststelle unter der Rufnummer 0451 - 1316145 oder per Email unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de.

