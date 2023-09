Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Raser im Visier

Am Mittwoch waren mehrere Autofahrende in Biberach deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in Biberach durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr in der Memminger Straße in Richtung Jordanei. Die Streife stoppte sieben Autofahrende, die innerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein Renault-Fahrer. Der fuhr 32 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen der weiteren Personen lagen zwischen 16 km/h und 25 km/h. Auch auf sie kommen Bußgelder zu.

